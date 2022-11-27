МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Украинской энергосистеме в настоящее время не хватает 20% мощности, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". На Украине рассказали о нехватке оборудования для поддержки энергосистемы

"Производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, которое постепенно растет из-за похолодания. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который сейчас составляет около 20%", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

В "Укрэнерго" уточнили, что из этих 80% критическая инфраструктура страны потребляет лишь только 10%, а остальная часть мощности идет на электроснабжение потребителей.

В субботу в компании заявили о 25%-ном дефиците мощности.

Минэнерго Украины сообщало в среду, что из-за ударов России все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг оно сообщило, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.

Согласно данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.