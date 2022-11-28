МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Два блока на Запорожской АЭС перевели в режим "горячего останова" для обеспечения Энергодара теплом, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. В МАГАТЭ спрогнозировали последствия удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

"Сейчас, значит, два реактора в режиме так называемого горячего останова. Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Советник добавил, что специалисты делают все возможное в условиях пониженных температур.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.