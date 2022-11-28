МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны уже несколько месяцев обсуждают введение потолка цен на российские энергоресурсы, однако многие эксперты, и даже сами европейские чиновники, считают "нелепой шуткой" идею о введении потолка цен на российскую нефть, пишет Asharq Al-Awsat. Они уверены, что такое решение носит скорее политический, чем экономический характер. "Шоковая терапия". Саудовская Аравия приготовила сюрприз для США

Ранее министры энергетики 27 стран Евросоюза встретились в Брюсселе для обсуждения предложения G7 установить потолок цен на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель, однако прийти к общему мнению оказалось гораздо сложнее, чем казалось поначалу. Предложенный диапазон оказался слишком низким для одних и непомерно высоким для других, отмечается в материале.

"Все еще есть разногласия относительно потолка цен на российскую нефть. Переговоры возобновятся в ближайшее время", — заявил один из дипломатов.

Страны G7 вместе с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Австралией вводят запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря 2022 года, напомнило издание.

Этот шаг является частью санкций, направленных на сокращение доходов Москвы от экспорта нефти, чтобы у нее было меньше ресурсов для финансирования спецоперации на Украине. Но диапазон потолка цен вызывает массу споров. Польша, Литва и Эстония считают уровень в $65-70 за баррель слишком высоким, учитывая себестоимость добычи в $20 за баррель.

Особенно могут пострадать Кипр, Греция и Мальта — страны с крупной судоходной отраслью. В том случае, если поставки российской нефти будут сорваны, им грозят огромные убытки. По их мнению, "потолок" слишком низкий, и требуют либо компенсации за потери бизнеса, либо больше времени для адаптации.

Один из дипломатов отметил, что "Польша не может подняться выше $30 за баррель. Кипр требует компенсации. Греции нужно больше времени".

Около 70-85% российской нефти экспортируется танкерами, а не трубопроводами. Идея ограничить цены на нефть состоит в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховочным компаниям заниматься перевозками российской нефти по всему миру, если только она не будет продаваться по цене, не превышающей установленную G7 и ее союзниками.

Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в Брюсселе обсудили новое предложение об ограничении цен на российский газ, но очень многие из них открыто выразили свое недовольство тем, что происходит.

Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сказала, что "предложение, которое появилось позавчера, мы рассматриваем как шутку. Сложно серьезно к этому относиться. Предлагаемая там цена недопустима, так как она выше, чем текущие цены на рынке".

Министр энергетики Мальты Мириам Далли также выразила свое недовольство, отметив, что "это вовсе не то, о чем мы просили, будучи членами блока из 15 стран, которые хотели установить потолок цен на газ". СМИ оценили вероятность значительного роста поставок нефти из Венесуэлы

Министры энергетики Франции, Бельгии и Италии также остались недовольны предложением Еврокомиссии.

Нефтяной рынок оставался относительно стабильным, поскольку ценовой диапазон на российскую нефть, предложенный странами G7, оказался выше ее текущей рыночной стоимости, что уменьшило опасения по поводу возможного дефицита энергоресурсов.

Надо отметить, что увеличение запасов бензина в США и введение ограничений в Китае из-за COVID-19 отразились на нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 18 центов, или 0,15%, — до $85,26 за баррель, а стоимость фьючерсов марки WTI снизилась на 3 цента, или 0,04%, — до $77,91 за баррель.

Стоимость нефти марок Brent и WTI упала более чем на 3% на фоне слухов о том, что потолок цен на российскую нефть может быть выше ее текущей рыночной стоимости. Страны G7 обсуждают диапазон в $65-70 за баррель, хотя окончательное решение пока не принято, резюмировало издание.