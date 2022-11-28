МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Энергетики филиала "Россети Центр и Приволжье" — "Нижновэнерго" и бригады из смежных регионов завершили основные аварийно-восстановительные работы в сети 6-10 кВ, пострадавшей из-за ледяного дождя и ветровой нагрузки. Ведутся работы по удалению угрожающих деревьев, а также по заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, восстанавливаются схемы работы сети, сообщили в "Россетях".

"Сейчас основные усилия специалистов сосредоточены на двух направлениях. Первое — индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ. На утро понедельника их было около 100", — говорится в сообщении компании.

Второе — обрезка и уборка деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи. Это позволит предотвратить аварийные отключения из-за приближения или падения обледенелого леса на провода. В ходе работ в целях безопасности может проводиться краткосрочное отключение электроснабжения.

В работах задействованы около 700 специалистов компании (196 бригад), 278 единиц спецтехники, 66 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью свыше 5 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.