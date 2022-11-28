МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписали декларацию, приуроченную к 30-летней годовщине установления дипломатических отношений. Путин отметил широкие перспективы сотрудничества России и Казахстана

Страны выразили намерение укреплять партнерство в области энергетики, а также создавать условия для транзита энергоносителей в третьи страны.

"Российская Федерация и Республика Казахстан будут укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов", — говорится в документе.

Отмечается, что двусторонние отношения России и Казахстана строятся на основе взаимного доверия и уважения, стороны развивают интеграцию как равноправные, суверенные государства и занимают схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Россия ожидает роста товарооборота с Казахстаном до 30 миллиардов долларов

Москва и Астана подтвердили намерение наращивать потенциал Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и укреплять Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) как опору нового, справедливого и многополярного миропорядка. Кроме того, стороны выступили за деполитизацию деятельности международных экономических организаций. Как отмечается, это позволит повысить скорость и эффективность реагирования на новые вызовы в торгово-экономической сфере.

Как следует из декларации, Россия и Казахстан заинтересованы в создании более сбалансированной и прозрачной торговой и валютно-финансовой системы, которая не будет зависеть от односторонних ограничений, экономического давления и принуждения. Страны также планируют обеспечить условия для сотрудничества предпринимателей, привлечения инвестиций, устранению барьеров в торговле, развития промышленной кооперации и транспортного потенциала.

Текст декларации размещен на сайте Кремля.