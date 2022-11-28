КРАСНОЯРСК, 28 ноя — ПРАЙМ. Программа модернизации электросетей столицы Бурятии, необходимой для перевода частного сектора Улан-Удэ на электроотопление, требует 7 миллиардов рублей, заявил во время прямой линии глава республики Алексей Цыденов. В Бурятии запустили первый в республике зерносушильный комплекс

"Программа начинает работать с 2025 года. То есть деньги там появляются с 2025 года. Сейчас начали проектирование. В целом модернизация сетей стоит 7 миллиардов рублей. Это внушительная сумма, но иных вариантов нет", — сказал Цыденов.

В правительстве пояснили, что речь идет о федеральном проекте "Чистый воздух". По информации правительства, основное мероприятие комплексного плана с учетом причины загрязнения – перевод частного сектора с дров на электроотопление.

"Сейчас закончен нулевой этап, мы понимаем объем работ по реконструкции, мы понимаем прогнозируемый прирост мощности. Чисто электроотопление – это 203 МВт, колоссальная цифра, но она реальная. Этот объем мощности обеспечен генерацией, с технической точки зрения вопрос заключается в реконструкции электросетевого хозяйства для повышения надежности и увеличения пропускной способности сетей", — пояснили в правительстве.

По информации правительства региона, при переводе частного сектора на электроотопление снижение концентрации выбросов бензапирена составит до 88%.