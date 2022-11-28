МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Британский энергорегулятор отменил свое предупреждение о возможном дефиците электроэнергии в понедельник вечером через полчаса после его распространения, сообщает газета Telegraph.

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По данным газеты, оператор единой британской энергосистемы National Grid в 13.33 по местному времени (16.33 мск) предупредил о возможном дефиците электроснабжения из-за "незначительной разницы между количеством доступной электроэнергии и количеством, которое будут потреблять домохозяйства в 18.00".

"Предупреждение было отменено в 14.04 (17.04 мск) после того, как сеть запаслась дополнительной электроэнергией для энергосистемы", — пишет газета.

Отмечается, что подобные предупреждения рассылаются автоматически после падения запасов ниже установленного уровня.

Ранее газета Financial Times сообщила, что оператор единой британской энергосистемы National Grid предупредил о возможной необходимости снизить во вторник потребление электроэнергии на фоне потенциального дефицита поставок.

Дефицит энергии в Великобритании связан с низкими поставками газа и проблемами с импортом из других стран, которые также столкнулись с энергетическим кризисом. По словам директора энергетической консалтинговой компании EnAppSys Фила Хьюитта, главной причиной возможной нехватки энергии на этой неделе стали слабые ветра в Британии, сообщает газета.

Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.