МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Оператор единой британской энергосистемы National Grid решил, что не будет просить домохозяйства снизить во вторник потребление электроэнергии, сообщает телеканал Sky News. СМИ: в Британии отменили предупреждение о возможном дефиците электроэнергии

Ранее СМИ сообщали о планах впервые задействовать во вторник программу по сокращению энергопотребления по требованию.

"National Grid решил не задействовать первую реальную инициативу с выплатами домохозяйствам за снижение потребления электричества во вторник вечером", — говорится в сообщении Sky News в Twitter.

Программа "гибкого спроса", запущенная 1 ноября, была представлена, чтобы снизить риск отключения электричества зимой. Она предполагает выплаты за экономию энергии и после запуска несколько раз проходила тестирования, отмечали СМИ.

Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.