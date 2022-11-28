БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Африка имеет потенциал для того, чтобы стать крупным глобальным экспортером возобновляемой энергии, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи между представителями ЕС и Африканского союза в Брюсселе. В Еврокомиссии назвали второго по объемам поставщика газа в ЕС

Она отметила, что Африка располагает "огромными ресурсами для чистой энергии".

Перестройка энергетической системы может предоставить жителям континента доступ к местной зеленой энергии по доступным ценам, но для этого необходимы инвестиции.

Евросоюз, по словам главы ЕК, готов предоставлять значительные средства для энергетических проектов в Африке, в частности, в области солнечной и гидроэнергетики. "Но кроме этого, я думаю, что эта энергетическая трансформация может дать Африке и новые экономические возможности, потому что миру нужна возобновляемая энергия и Африка может стать важным экспортером возобновляемой энергии для (остального) мира", — сказала фон дер Ляйен.