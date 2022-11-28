ЛУГАНСК, 28 ноя — ПРАЙМ. Ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах Украины близка к катастрофической, следует из основанного на аналитических материалах НЭК "Укрэнерго" документа, попавшего в распоряжение властей ЛНР. Киев может перейти на плановые отключения электричества, заявили на Украине

"В адрес министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК "Укрэнерго", согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%", — говорится в документе.

Согласно документу, подобная ситуация может привести к росту протестных настроений среди населения страны. Отмечается дефицит квалифицированных бригад и нехватка комплектующих для ремонта энергообъектов, а также увеличение попыток предпринимателей "обойти вводимые ограничения на электропотребление путем незаконного подключения к линиям электропередачи".

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.