КИШИНЕВ, 28 ноя — ПРАЙМ. Молдавия столкнулась с дефицитом электроэнергии на вторник в объеме 74% от потребности страны, пришлось экстренно закупить ресурс по аварийному соглашению, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Электроэнергию в Молдавии вновь подключили для большинства потребителей

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

"Energocom закупал на румынской бирже каждый день электроэнергий, однако сегодня резко выросла стоимость цен на европейском рынке, Energocom не смог закупить электроэнергию на весь день (предполагался дефицит порядка 74% — ред.). "Молдэлектрика" договорилась об аварийной закупке электроэнергии", — заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV.

По его словам, сейчас сложно говорить о цене этой аварийной энергии, очевидно, что она выше среднестатистической.

"Мы продолжаем переговоры с Молдавской ГРЭС, чтобы узнать, будет ли продолжено сотрудничество в декабре или все останется как есть", — добавил вице-премьер, отметив, что очередной раунд переговоров пройдет во вторник.

ЗАО Молдавская ГРЭС функционирует на территории Приднестровья, с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.