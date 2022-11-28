МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В Совете Федерации подготовят предложения для высших государственных органов власти по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), персонала станции и проживающих в прилегающих районах людей, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Россия обсуждает вопрос о международном мониторинге защитной зоны у ЗАЭС

Также сенаторы подготовят соответствующее заявление палаты.

"Заместитель председателя СФ Юрий Воробьев и председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев провели в Совете Федерации межведомственные консультации по вопросу безопасности Запорожской АЭС. Как отметил Юрий Воробьев, законодатели выслушали мнения приглашенных специалистов, выводы которых будут приняты во внимание при подготовке предложений для высших государственных органов власти по обеспечению безопасности ЗАЭС, ее обслуживающего персонала и людей, проживающих в районах, прилегающих к станции", — говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

В ходе консультаций сенаторы заслушали доклады представителей МЧС, МИД России, Росатома, Росгвардии, а также ученых, занимающихся вопросами ядерной безопасности.

Как отметил Виктор Бондарев, Россия не раз поднимала, в том числе и на международных площадках, вопрос о безответственном отношении киевского режима к безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Высказано предложение подготовить соответствующее парламентское заявление", — написал он в своем Telegram-канале.

"Начиная с 18 июля текущего года, ВСУ осуществляют регулярные ракетно-артиллерийские обстрелы станции и города Энергодар, в котором проживают сотрудники станции и их семьи. 19, 20 и 21 ноября впервые с момента перехода станции под российскую юрисдикцию украинские войска нанесли артиллерийские удары непосредственно по ее территории и критически важным узлам. Серьезных повреждений пока удалось избежать, радиационный фон в норме. При этом защита ЗАЭС остается злободневным вопросом, ведь не исключены дальнейшие попытки украинской армии вывести из строя этот важнейший энергообъект и создать угрозу экологической безопасности в регионе", — отметил Бондарев.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.