В Британии оценили способность Украины пережить зиму без помощи Запада
Guardian: Украина не способна пережить предстоящую зиму без помощи Запада
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украина не сможет пережить предстоящую зиму без помощи со стороны государств Запада в связи с нехваткой энергетического оборудования, спрогнозировал обозреватель Guardian Саймон Шлегель.
По его словам, "украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными".
Шлегель констатирует, что украинские энергетики нуждаются в запчастях, стройматериалах и оборудование и материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электричества.
Вместе с тем он отмечает, что украинским военным не хватает зимнего обмундирования, а в стране в целом ощущается дефицит генераторов, печей, обогревателей, что делает Украину еще более зависимой от западных стран.
https://1prime.ru/energy/20221129/838980452.html
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