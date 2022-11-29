МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украина не сможет пережить предстоящую зиму без помощи со стороны государств Запада в связи с нехваткой энергетического оборудования, спрогнозировал обозреватель Guardian Саймон Шлегель. Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен

По его словам, "украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными".

Шлегель констатирует, что украинские энергетики нуждаются в запчастях, стройматериалах и оборудование и материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электричества.

Вместе с тем он отмечает, что украинским военным не хватает зимнего обмундирования, а в стране в целом ощущается дефицит генераторов, печей, обогревателей, что делает Украину еще более зависимой от западных стран.