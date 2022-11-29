МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил профильным министерствам провести полный технический аудит энергетических объектов регионов. Мишустин отметил рекордный рост товарооборота России и Казахстана

Министерство энергетики Казахстана ранее сообщило, что в ночь на воскресенье на Экибастузской ТЭЦ (в Павлодарской области, на севере Казахстана) из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водогрейные котлы. Из-за аварии без тепла остался ряд микрорайонов города. В понедельник ремонтные бригады начали устранять последствия происшествия, в городе начали подключать объекты к теплоснабжению. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в этой связи поручил правительству рассмотреть возможность возврата в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

"Министерствами энергетики и индустрии совместно с акиматами (мэриями – ред.) провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в правительство", — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Премьер также распорядился проверить качество проведенных ремонтных работ перед началом отопительного сезона, при этом особое внимание "уделить оборудованию и инфраструктуре рисковых объектов". "Надо провести переговоры с собственниками данных объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования", — отметил он.

По его словам, работы по восстановлению теплоснабжения города Экибастуза необходимо продолжить, следует ликвидировать все причины аварии. "Министерству энергетики совместно с министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго". Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы", — подчеркнул Смаилов.