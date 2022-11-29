Песков отметил интерес России к диалогу по энергетике с Китаем
Песков заявил, что Россия выразила интерес к диалогу по энергетике с Китаем
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия готова к сотрудничеству с Китаем в энергетическом секторе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, она охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована", — сообщил пресс-секретарь президента России.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума отметил, что партнерство двух стран в энергетической сфере свидетельствует о высокой прочности. Пекин готов углублять работу с Москвой в этом секторе, добавил китайский лидер.
https://1prime.ru/energy/20221129/838986068.html
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