МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия готова к сотрудничеству с Китаем в энергетическом секторе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вкусвилл" запустил в Китае продажи продуктов под своим брендом

"Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, она охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована", — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума отметил, что партнерство двух стран в энергетической сфере свидетельствует о высокой прочности. Пекин готов углублять работу с Москвой в этом секторе, добавил китайский лидер.