Французский регулятор оштрафовал EDF на 600 тысяч евро
Французский регулятор CNIL оштрафовал EDF на 600 тысяч евро за нарушение закона о защите данных
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Французский регулятор CNIL сегодня сообщил, что оштрафовал компанию EDF на 600 000 евро за нарушение европейского закона о защите частной информации.
В заявлении CNIL говорится, что компания получила жалобы от физических лиц на нарушение их прав в связи с маркетинговой практикой EDF.
В период с 2020 по 2021 год EDF проводила кампанию по поиску новых клиентов, пояснили в CNIL, добавив, что компания не смогла доказать надзорному органу, что предварительно получила от частных лиц надлежащее согласие на сбор данных.
https://1prime.ru/energy/20221129/838986504.html
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