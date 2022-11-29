МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Французский регулятор CNIL сегодня сообщил, что оштрафовал компанию EDF на 600 000 евро за нарушение европейского закона о защите частной информации. Во Франции подсчитали, как США обогатятся за счет Евросоюза

В заявлении CNIL говорится, что компания получила жалобы от физических лиц на нарушение их прав в связи с маркетинговой практикой EDF.

В период с 2020 по 2021 год EDF проводила кампанию по поиску новых клиентов, пояснили в CNIL, добавив, что компания не смогла доказать надзорному органу, что предварительно получила от частных лиц надлежащее согласие на сбор данных.