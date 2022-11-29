МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Интернет-пользователи сравнили оставленный без подсветки "рождественский трамвай" в Будапеште с тефтелями без мяса, сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что управляющая транспортная компания BKV Zrt приняла решение в связи с энергетическим кризисом отключить внешние украшения популярного у туристов трамвая, заменив праздничное убранство на игрушки и мишуру внутри вагонов.
"Это не рождественский трамвай, а просто обман!", — прокомментировал один из интернет-пользователей эту меру.
"Светящийся трамвай без света — это как мясные тефтели без мяса"", — подчеркнул другой венгерский юзер.
Жители страны подчеркивали, что "рождественский трамвай приносил хоть немного веселья".
Пользователи также потребовали у компании назвать сэкономленную сумму, выразив сомнение, что показатель компенсирует ущерб от оттека туристов.
Ранее сообщалось, что столичные власти в целях экономии отказались от рождественской иллюминации Будапешта.
https://1prime.ru/energy/20221129/838986627.html
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