МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ заинтересовано в создании совместных российско-китайских предприятий, осуществляющих производство оборудования для ВИЭ, сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов. Минэнерго объяснило причины роста розничных цен на дизель в России

"Сейчас созданы хорошие возможности для инвестирования в процессы ВИЭ генерации. Здесь мы заинтересованы в активном участии китайских партнеров… Нам бы конечно виделось оптимальной формой сотрудничества с китайскими партнерами создание совместных предприятий, осуществляющих производство компонентов и оборудования для сферы ВИЭ", — сообщил он, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.

Геополитические события 2022 года сказались на работе промышленного кластера ВИЭ-генерации РФ. Компании пытаются перестроить логистические цепочки, выстроить новые системы поставок компонентов и оборудования.

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, процесс адаптации займет не меньше года и завершится не ранее 2023 года.