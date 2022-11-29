МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" 30 ноября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении компании. АФК "Система" соберет заявки на облигации 2 декабря, заявил источник

Выпуск серии ЗО27-2-Д включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча долларов с погашением в июне 2027 года.

Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.