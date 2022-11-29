"Газпром" в ноябре разместит замещающие облигации на один миллиард долларов
"Газпром" 30 ноября начнет размещение замещающих облигаций на один миллиард долларов
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" 30 ноября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении компании.
Выпуск серии ЗО27-2-Д включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча долларов с погашением в июне 2027 года.
Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.
https://1prime.ru/energy/20221129/838989376.html
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