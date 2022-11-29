МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ростехнадзор оценил текущую ситуацию на Запорожской АЭС как напряженную, но решаемую, сообщил глава ведомства Александр Трембицкий. В Совфеде подготовят предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС

"Представители Ростехнадзора там (на Запорожской АЭС — ред.) тоже присутствуют, работают с коллегами. Сейчас мы налаживаем взаимодействие и взаимоотношения с теми четырьмя представителями МАГАТЭ, которые присутствуют по линии международного сообщества. Ситуация достаточно напряженная, но она решаемая", — отметил он в ходе встречи с сенаторами.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.