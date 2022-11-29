МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Филиал "Россетей" — МЭС Волги — увеличил с 15 до 50 МВт объем присоединения к сетям агрокомплекса "Тепличное". Для этого энергетики провели реконструкцию трех узловых центров питания Республики Мордовия — подстанций 220 кВ "Саранская", "Центролит" и "Рузаевка". Рост потребления связан с вводом в работу новой очереди предприятия с круглосуточной системой досвечивания теплиц, сообщает компания.

На подстанциях установили современные трансформаторы тока, модернизировали системы противоаварийной автоматики, технологического управления и связи. Оборудование оснащено источниками бесперебойного питания аккумуляторного типа, позволяющими сохранить его работоспособность в случае технологических нарушений.

Агрокомплекс "Тепличное" находится в пригороде Саранска. На предприятии трудятся более 750 человек, годовой объем производства превышает 32 тысячи тонн овощей. После строительства новых теплиц площадь предприятия увеличится на 8,4 га — практически до 40 га. Объем производства достигнет 40 тысяч тонн овощей в год. Срок окончания реализации проекта — 2023-2024 годы.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.