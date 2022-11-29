БЕРЛИН, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство Германии предоставило финансовую помощь Украине на ремонт энергетической инфраструктуры в размере около 56 миллионов евро, также планируется предоставить более 350 генераторов, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. ФРГ намеренно не вводила санкций против российского газа, заявил Шольц

Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, в том числе в электроснабжении.

"Канцлер осудил продолжающиеся обстрелы и заверил Украину в дальнейшей краткосрочной поддержке. На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь на ремонт энергетической инфраструктуры в размере около 56 миллионов евро, также Германия предоставит более 350 генераторов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине также в области противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления.

Стороны договорились продолжать обмен мнениями и оставаться в тесном контакте.