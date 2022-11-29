ФРГ предоставила средства на восстановление энергоинфраструктуры Украины
ФРГ предоставила 56 миллионов евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины
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БЕРЛИН, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство Германии предоставило финансовую помощь Украине на ремонт энергетической инфраструктуры в размере около 56 миллионов евро, также планируется предоставить более 350 генераторов, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, в том числе в электроснабжении.
"Канцлер осудил продолжающиеся обстрелы и заверил Украину в дальнейшей краткосрочной поддержке. На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь на ремонт энергетической инфраструктуры в размере около 56 миллионов евро, также Германия предоставит более 350 генераторов", — говорится в сообщении.
Кроме того, Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине также в области противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления.
Стороны договорились продолжать обмен мнениями и оставаться в тесном контакте.
https://1prime.ru/energy/20221129/838994689.html
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