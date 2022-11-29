КИШИНЕВ, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица обсудила с румынским коллегой Николае Чукэ меры для повышения энергетической безопасности республики, сообщила пресс-служба молдавского правительства. В Молдавии назвали сумму расходов на компенсацию отопления зимой

"В ходе рабочего визита в Бухарест премьер-министр Наталья Гаврилица провела сегодня встречу со своим румынским коллегой Николае Чукэ. Стороны обсудили действия, которые могут быть предприняты в будущем для повышения энергетической безопасности Молдавии, подчеркнув инфраструктурные проекты, которые обеспечат связь между нашей страной и Румынией в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.

Официальные лица обменялись мнениями об экономической, энергетической ситуации и ситуации с безопасностью в регионе.

Премьеры высоко оценили возросшие показатели внешней торговли Молдавии с Румынией. В первом полугодии текущего года был зафиксирован 70-процентный рост двусторонней торговли, при этом Румыния заняла первое место в рейтинге торговых партнеров республики и второе место среди основных инвесторов.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО Молдавская ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья. ГРЭС с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.