БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента. Эксперты рассказали, от чего сейчас будут зависеть цены на газ на бирже ЕС

"Более 20% энергии, потребляемой в ЕС, поступает из возобновляемых источников", — отмечается там.

С 2004 года этот показатель увеличился более чем вдвое, отмечает ЕП.

Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным континентом к 2050 году.

Власти Евросоюза в настоящий момент пересматривают промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе на 2030 год, которая пока установлена на уровне 32%.

"Парламент в сентябре 2022 года попросил увеличить ее до 45%", — говорится в релизе.