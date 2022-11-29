2022-11-29T23:28:07+03:00
2022-11-29T23:28:07+03:00
2022-11-29T23:28:07+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221129/838995268.html
В Европарламенте рассказали об источниках энергии, потребляемой в ЕС
Энергетика
Новости
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Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента. "Более 20% энергии, потребляемой в ЕС,... ПРАЙМ, 29.11.2022
энергетика, новости, ес, европарламент, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента.
"Более 20% энергии, потребляемой в ЕС, поступает из возобновляемых источников", — отмечается там.
С 2004 года этот показатель увеличился более чем вдвое, отмечает ЕП.
Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным континентом к 2050 году.
Власти Евросоюза в настоящий момент пересматривают промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе на 2030 год, которая пока установлена на уровне 32%.
"Парламент в сентябре 2022 года попросил увеличить ее до 45%", — говорится в релизе.