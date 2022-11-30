МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия объявила чрезвычайное финансовое положение в связи с энергетическим кризисом, сообщает телерадиовещательная компания WDR. В Германии ожидают увеличения долговой нагрузки

Как отмечается в материале, власти федеральной земли планируют взять на себя новые долговые обязательства в размере 5 миллиардов евро для борьбы с энергетическим кризисом, но в связи с так называемым "долговым тормозом" это невозможно, поэтому они объявили чрезвычайное финансовое положение.

Соответственно, чтобы взять на себя новый долг, власти будут ссылаться на "исключительную чрезвычайную ситуацию", возникшую в результате конфликта на Украине.

По информации WDR, минфин федеральной земли планировал направить для борьбы с энергокризисом 3,5 миллиарда евро уже взятых, но еще не потраченных кредитов, которые предназначались для поддержки в связи с коронавирусом. Однако аудиторы признали перераспределение кредитов "неконституционным".

Власти федеральной земли оправдывают планы по привлечению новых кредитов на борьбу с энергокризисом слабым экономическим развитием региона. По словам главы минфина земли Маркуса Оптендренка, Северный Рейн-Вестфалия "находится в рецессии, которая продлится до 2023 года". При этом он подчеркнул, что регион особенно страдает от цен на энергию, ведь многие энергоемкие промышленные предприятия расположены именно в этой земле.