МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Председатель правления украинской компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что обсудил с представителем минфина США Брайаном Макколи возможные источники финансирования закупки дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона, сотрудничество с американскими компаниями и планы по реформированию "Нафтогаза". В Британии оценили способность Украины пережить зиму без помощи Запада

Ранее Чернышов заявил, что обсудил с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию Эрин Макки предоставление Украине дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона, а также помощь в обеспечении оборудованием.

"Провел встречу с Брайаном Макколи, заместителем помощника секретаря по вопросам Европы и Евразии минфина США. Говорили о возможных источниках финансирования закупки Украиной необходимого дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023; сотрудничестве "Нафтогаза" с американскими компаниями; планы по реформированию "Нафтогаза", — написал Чернышов в одной из соцсетей.

Ранее экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявлял, что Украину ждет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением. Он также отмечал, что Киев не может платить за импортируемый газ при нынешних ценах, "речь идет о 5 миллиардах евро".