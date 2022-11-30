КИШИНЕВ, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, заявила премьер Наталья Гаврилица. СМИ: Молдавия понесет дополнительные траты на энергоносители этой зимой

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 6 декабря.

"К сожалению, нет сомнений, что нужно продлевать действие режима ЧП. Этот инструмент необходим, поскольку у нас нет других вариантов решений, которые могли бы применяться немедленно. Решение о продлении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", — заявила Гаврилица на заседании правительства.

Глава МВД Анна Ревенко объяснила необходимость продления чрезвычайного положения ухудшением энергетической ситуации из-за автоматического отключения молдавской системы электроэнергии при обстрелах украинской инфраструктуры. Власти прогнозируют, что республика может сталкиваться с массовыми отключениями электроэнергии минимум раз в неделю, на ликвидацию последствий может уходить от одного до 24 часов. По ее словам, создается угроза для безопасности граждан, возникают проблемы с работой КПП, обеспечением страны энергоресурсами.

В случае продления режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и при необходимости принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства.