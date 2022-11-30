КИШИНЕВ, 30 ноя — ПРАЙМ. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в декабре составит 785 долларов за тысячу кубометров, что на 36 долларов меньше, чем в ноябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Власти Молдавии сообщили об экстренной закупке энергии из-за дефицита

В ноябре республика закупала газ по 821 доллар за тысячу кубометров.

"Закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова в декабре, предварительно составит для АО "Молдовагаз" 785 долларов США за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности", — написал Чебан в Telegram-канале.

По его словам, объем поставок сохранится на прежнем уровне — 5,7 миллионов кубометров в день.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.