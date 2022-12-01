С 1 декабря в России подорожает газ и электроэнергия
Тарифы на газ для населения с 1 декабря в России вырастут на 8,5%, на электроэнергию - на 9%
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Тарифы на газ в России с 1 декабря вырастут на 8,5%, электроэнергия для населения подорожает на 9%, следует из распоряжения правительства.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года. Повышение тарифов власти объясняют необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и отставанием предыдущих индексаций от темпов инфляции.
Согласно решению властей, цена на газ для промышленности и населения с декабря вырастет на 8,5%. Стоимость электроэнергии для населения увеличится на 9%.
Декабрьская индексация станет второй за год, в июле текущего года коммунальные тарифы в РФ были проиндексированы на 4%.
https://1prime.ru/energy/20221201/839012687.html
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