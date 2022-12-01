МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Кампания по экономии электроэнергии в зимний период стартовала в Японии, правительство страны призывает население и компании снизить температуру обогрева помещений, а также выключать из сети приборы, когда они не используются. Авиакомпания в Японии отменила 92 рейса из-за отсутствия новых самолетов

Последний раз подобная программа сокращения энергопотребления, которая продлится по конец марта 2023 года, проводилась семь лет назад на фоне полной остановки расположенных в Японии АЭС после аварии на АЭС "Фукусима-1".

В рамках кампании правительство намерено начислить бонусы на сумму 2 тысячи иен (14 долларов) каждому домовладению, которое зарегистрируется в программе. Для корпораций, которые подадут заявку на участие, предполагается начисление бонусов, эквивалентных сумме в 200 тысяч иен (1400 долларов). Затем, если частным домам и компаниям удастся снизить в течение 3 месяцев уровень потребления электроэнергии на 3% от прошлогодних показаний, власти намерены ежемесячно начислять дополнительные бонусы, соответствующие 1 тысячи иен (7 долларов) для частных домовладений и 20 тысяч иен (140 долларов) для компаний.

Согласно расчетам правительства, коэффициент запаса электроэнергии в январе для Токио и столичного региона может составить всего 4,1% при том, что критическим уровнем считается 3%. Для большинства остальных регионов данный коэффициент в январе прогнозируется на отметке в 5,6%.

"Мы осознаем, что использование минимального количества электроэнергии необходимо для обеспечения жизнедеятельности людей, однако мы хотели бы попросить потреблять энергию в разумных пределах. Также является важным не допускать чрезмерной нагрузки в пиковые часы", — обратился к населению глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

При этом министр подчеркнул, что власти намерены "предпринять все возможные меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения страны".