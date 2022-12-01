В Японии стартовала кампания по экономии электроэнергии в зимний период
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Кампания по экономии электроэнергии в зимний период стартовала в Японии, правительство страны призывает население и компании снизить температуру обогрева помещений, а также выключать из сети приборы, когда они не используются.
Последний раз подобная программа сокращения энергопотребления, которая продлится по конец марта 2023 года, проводилась семь лет назад на фоне полной остановки расположенных в Японии АЭС после аварии на АЭС "Фукусима-1".
В рамках кампании правительство намерено начислить бонусы на сумму 2 тысячи иен (14 долларов) каждому домовладению, которое зарегистрируется в программе. Для корпораций, которые подадут заявку на участие, предполагается начисление бонусов, эквивалентных сумме в 200 тысяч иен (1400 долларов). Затем, если частным домам и компаниям удастся снизить в течение 3 месяцев уровень потребления электроэнергии на 3% от прошлогодних показаний, власти намерены ежемесячно начислять дополнительные бонусы, соответствующие 1 тысячи иен (7 долларов) для частных домовладений и 20 тысяч иен (140 долларов) для компаний.
Согласно расчетам правительства, коэффициент запаса электроэнергии в январе для Токио и столичного региона может составить всего 4,1% при том, что критическим уровнем считается 3%. Для большинства остальных регионов данный коэффициент в январе прогнозируется на отметке в 5,6%.
"Мы осознаем, что использование минимального количества электроэнергии необходимо для обеспечения жизнедеятельности людей, однако мы хотели бы попросить потреблять энергию в разумных пределах. Также является важным не допускать чрезмерной нагрузки в пиковые часы", — обратился к населению глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
При этом министр подчеркнул, что власти намерены "предпринять все возможные меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения страны".
https://1prime.ru/energy/20221201/839014581.html