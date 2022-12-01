МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Власти и бизнес Таиланда рассматривают возможность импортировать энергоресурсы из России и изучают информацию о ценах и требуемых объемах поставок, сообщил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават. Таиланд заявил о готовности поставлять в Россию автозапчасти

"Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов, все еще изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями", — сказал дипломат.

Кроме того, Таиланд направил список компаний, желающих импортировать российские удобрения, и Москва подобрала подходящих партнеров, отметил он.

По словам посла, продовольственная безопасность Таиланда прочна., правительство страны расширяет "умное сельское хозяйство", используя науку, технологии и инновации для повышения производительности фермерских хозяйств, повышения конкурентоспособности и получения доходов местными фермерами.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.