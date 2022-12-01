Посол Вонгсинсават сообщил о намерении Таиланда импортировать сырье и удобрения из России
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Власти и бизнес Таиланда рассматривают возможность импортировать энергоресурсы из России и изучают информацию о ценах и требуемых объемах поставок, сообщил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов, все еще изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями", — сказал дипломат.
Кроме того, Таиланд направил список компаний, желающих импортировать российские удобрения, и Москва подобрала подходящих партнеров, отметил он.
По словам посла, продовольственная безопасность Таиланда прочна., правительство страны расширяет "умное сельское хозяйство", используя науку, технологии и инновации для повышения производительности фермерских хозяйств, повышения конкурентоспособности и получения доходов местными фермерами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/energy/20221201/839016066.html
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