ПАРИЖ, 1 дек — ПРАЙМ. Грядущей зимой жители Франции столкнутся с кратковременными отключениями света, такая мера необходима для обеспечения баланса в сетях, рассказал глава национального оператора электросетей RTE Ксавье Пьешазик. Во Франции призвали к отмене "глупых" антироссийских санкций

Он уточнил в эфире радио FranceInfo, что отключения будут производиться локально, в отдельных районах. Их продолжительность не превысит двух часов. Тем не менее в эти периоды без электричества могут остаться до десяти миллионов французов.

При этом количество отключений можно будет сократить, если жители начнут экономить электроэнергию.

"Этой зимой мы будем очень зависимы от температур — чем холоднее будет, тем выше риски отключения электричества", — отметил Пьешазик. Европе угрожает погодная аномалия из России, которая "заморозит" весь газ

В октябре RTE заявляла, что отключений электричества можно будет избежать, если энергопотребление удастся снизить хотя бы на один процент. В случае сильных морозов сэкономить придется 15 процентов, лишь в таком случае удастся добиться стабильных поставок электричества в дома.

Оператор считает, что ситуацию усугубляет отсутствие возможности своевременно перезапустить отключенные атомные энергоблоки.