МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Поразивший Европу энергетический кризис обусловлен отказом от российских нефти, газа и угля, заявил министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф. Путин призвал не полагаться на нефте- и газодоллары

"Эмбарго на поставки энергоносителей из России, введенное западными странами, обернулось энергетическим кризисом, который по ним же и ударил", — приводит слова Тасрифа индонезийский портал Tribun.

Министр отметил, что для восполнения энергии странам Европы пришлось вернуться к углю, от которого они раньше планировали отказаться.

"К сожалению, страны ЕС столкнулись все с той же проблемой — уголь в Европу поставляла Россия", — сказал он.

Тасриф добавил, что энергетический кризис в Европе в этом году серьезнее, что кризис 1970-х годов в США.

"Нынешний энергетический кризис связан не только с нефтяной проблемой, как это было в США. Он также распространился на природный газ, уголь, электричество и продовольствие", — пояснил министр.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, отмечал он.

Кроме того, министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.