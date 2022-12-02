МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В Эстонии могут возникнуть перебои в энергоснабжении из-за дефицита электроэнергии, вызванного в том числе прекращением поставок из России, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Об этом сообщает издание ERR. В Эстонии заявили о применении права вето при высоком потолке цен на нефть

"В настоящее время мы находимся в ситуации, когда электричества не хватает во всем регионе Nord Pool. Тут разные причины. Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт", — отметила премьер-министр.

Также Каллас заявила: "Я не пугаю и не угрожаю, говоря об отключениях. Просто я констатирую факт, что мы нуждаемся в сокращении потребления и изменении времени пиковой нагрузки. Если это не будет сделано, предстоят региональные отключения".