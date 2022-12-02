Премьер Эстонии предупредила о "региональных отключениях" электроэнергии
Премьер Каллас: в Эстонии могут начаться перебои с энергоснабжением без поставок из России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В Эстонии могут возникнуть перебои в энергоснабжении из-за дефицита электроэнергии, вызванного в том числе прекращением поставок из России, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Об этом сообщает издание ERR.
"В настоящее время мы находимся в ситуации, когда электричества не хватает во всем регионе Nord Pool. Тут разные причины. Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт", — отметила премьер-министр.
Также Каллас заявила: "Я не пугаю и не угрожаю, говоря об отключениях. Просто я констатирую факт, что мы нуждаемся в сокращении потребления и изменении времени пиковой нагрузки. Если это не будет сделано, предстоят региональные отключения".
https://1prime.ru/energy/20221202/839028393.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.