БУДАПЕШТ, 2 дек — ПРАЙМ. Будапешт намерен добиться исключения российской атомной энергетики и газа из очередных пакетов санкций Евросоюза, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Россия угодила в центр нового "газового треугольника" на Востоке

Как заявил глава правительства в эфире радио Kossuth, европейские бюрократы хотят добавить в список ограничений атомную энергию и "голубое топливо". Эти меры возымеют трагические последствия для Венгрии, поэтому власти страны вновь будут добиваться исключений. Орбан добавил, что Будапешту придется постоянно бороться ради защиты собственных национальных интересов.

Венгерский премьер отметил, что за девятым пакетом санкций последуют десятый и одиннадцатый, поэтому Будапешту "постоянно надо бороться, чтобы защитить основные интересы".

Ранее Будапешт добился исключения из санкций на российскую нефть для Венгрии, Словакии и Чехии. Орбан подчеркнул, что ограничения вступят в силу с 5 декабря.

"Можно сказать, обезьяна сейчас прыгает в воду. Это усложнит работу европейской экономики. Венгрии удалось добиться того, что нас санкционный запрет не касается, Венгрия сможет получать нефть из России", — заявил венгерский премьер.

По его словам, основной проблемой с потолком цен на нефть станет не дефицит "черного золота", а его стоимость. "Взвинчивание цен" на ресурс негативно скажется на венгерской экономике, подчеркнул Орбан.