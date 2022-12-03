МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Средняя расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в ближайшем месяце в Европе снижается третий месяц подряд, в ноябре опустилась на 8,3% в месячном выражении, примерно до 1262,8 доллара за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Вучич рассказал, сколько Сербия тратит на импорт газа

Аналогичный показатель в сентябре составил 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре – 1377,2 доллара (–34,2%).

Почти весь ноябрь газовые котировки колебались в диапазоне 1035–1400 долларов за тысячу кубометров. Однако в последние дни осени – с приходом в Европу холодов и ослаблением выработки электроэнергии из ветра – цены пошли вверх. Стоимость газа 30 ноября впервые с середины октября в ходе торгов преодолевала отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день котировки подскакивали почти до 1780 долларов.

Вслед выросла цена на рынке спот. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" – 1 декабря – как следует из данных биржи EEX, увеличилась почти до 1500 долларов. Это самый высокий показатель за пять недель.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.