КИШИНЕВ, 3 дек — ПРАЙМ. Молдавия возобновила поставки электроэнергии из Приднестровья по цене 73 доллара за Мвт, сообщил в субботу вице-премьер страны Андрей Спыну в своем Телеграм-канале. Румынская компания Transgaz заявила о поставках газа в Молдавию

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС. Из-за проблем с прокачкой газа через Украину "Газпром" не смог увеличить поставки топлива в Молдавию в ноябре. В этой ситуации компания "Молдовагаз" сократила поставки газа в Приднестровье на 40% — до 2,3 миллиона кубометров в день, правобережная Молдавия получает 3,4 миллиона кубометров. При этом раньше газ в Молдавии распределялся из расчета три к двум, где большая часть шла в Приднестровье для обеспечения работы турбин Молдавской ГРЭС.

"Государственная компания "Энергоком" подписала договор на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС на декабрь с возможностью продления контракта с января по март 2023 года, цена составит 73 доллара", — написал Спыну.

Вице-премьер добавил, что на декабрь объем поставок составит 204 тысячи МВт, кроме того, компания "Молдовагаз" должна поставить в Приднестровье 5,7 миллиона кубометров газа в сутки.

"Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом", — отметил Спыну.

Сейчас Кишинев закупает электроэнергию в Румынии по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч