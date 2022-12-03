ПАРИЖ, 3 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

"Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике! Правительство, это его обязанность, прорабатывает сценарии выхода из любой ситуации", — сказал Макрон в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос об опасениях в связи с возможными перебоями в подаче электроэнергии.

По его словам, если французы будут прилагать усилия и придерживаться плана "энергетической трезвости", мрачного сценария удастся избежать.

"Мы переживем зиму", — заверил французский президент.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг призвала сограждан еще больше снизить энергопотребление во избежание отключений электричества.

Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.

Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время — с 1.00 до 6.00 — и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее — на 30%.