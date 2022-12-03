Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электроэнергии
ПАРИЖ, 3 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.
"Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике! Правительство, это его обязанность, прорабатывает сценарии выхода из любой ситуации", — сказал Макрон в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос об опасениях в связи с возможными перебоями в подаче электроэнергии.
По его словам, если французы будут прилагать усилия и придерживаться плана "энергетической трезвости", мрачного сценария удастся избежать.
"Мы переживем зиму", — заверил французский президент.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг призвала сограждан еще больше снизить энергопотребление во избежание отключений электричества.
Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.
Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время — с 1.00 до 6.00 — и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее — на 30%.
https://1prime.ru/energy/20221203/839044619.html