ТОКИО, 4 дек — ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии изучает возможности строительства и введения в эксплуатацию к 2030 году 7-8 теплоэлектростанций, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) и способных вырабатывать до 6 миллионов киловатт, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники. Япония рассмотрит возможность увеличения запасов СПГ, пишут СМИ

В частности, власти планируют взаимодействовать с частными компаниями, которые намерены построить подобные ТЭЦ в течение трехлетнего периода с 2023 по 2025 годы включительно и покрыть часть затрат путем инвестиций.

В том случае, если министерству удастся добиться выработки намеченного объема электроэнергии за счет ТЭЦ, работающих на СПГ, это сможет покрыть более 3% запаса энергии.

Коэффициент запаса электроэнергии в стране в 3% считается в Японии критическим.

В настоящее время стоимость проекта не указывается, однако газета отмечает, что строительство одной ТЭЦ требует вложения примерно 100 миллиардов иен (744,5 миллиона долларов).

С 1 января в Японии впервые за семь лет стартовала кампания по экономии электроэнергии в зимний период. Правительство страны призывает население и компании по возможности теплее одеваться, снизить температуру обогрева помещений, а также выключать из сети приборы вне использования.