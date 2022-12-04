КИШИНЕВ, 4 дек — ПРАЙМ. Тариф на электроэнергию в Молдавии может снизиться в ближайшее время на 25%, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Молдавский премьер оценила, на сколько стране хватит запасов газа

"После подписания договора с Молдавской ГРЭС тариф больше не будет повышаться, и комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре тарифа. НАРЭ намерено снизить тариф с декабря. У нас будет падение на 25% в кратчайшие сроки", — написал он в Telegram-канале.

Ранее Спыну сообщил, что в декабре Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч.

Вице-премьер также сообщил, что на этой неделе электроэнергия, купленная на фондовом рынке Румынии, превысила цену в 400 евро. Закупка по цене выше 400 евро/МВт неизбежно привела бы к дальнейшему повышению тарифов в декабре. Двусторонние контракты с Румынией (по цене 90 евро) не покрывали всей потребности.

В ноябре НАРЭ два раза повышало тариф на электричество в Молдавии, на 50 и 20% соответственно. Тарифы выросли в связи с поставками электроэнергии из Румынии. Бухарест продавал Молдавии электричество по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч.