КИШИНЕВ, 4 дек — ПРАЙМ. Кишинев хочет договориться с Тирасполем о закупке электроэнергии на Молдавской ГРЭС в период с января по март, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. В Молдавии ожидают снижения тарифа на электроэнергию на 25 процентов

"Мы (предварительно — ред.) договорились заключить такую же сделку на январь, февраль и март. Правый берег получит электроэнергию в полном объеме по цене 73 доллара за МВт. В конце декабря мы продолжим обсуждение, и я сообщу вам о результатах", — написал он в Telegram-канале.

Ранее Спыну сообщил, что в декабре Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч.

Кроме того, руководство Кишинева рассчитывает, что соглашение с Тирасполем снизит риск массовых отключений электроэнергии. Вице-премьер подчеркивает, что он категорически против высказываний отдельными лицами идей полностью перекрыть подачу газа для Приднестровья.

Спыну также отметил, что Кишиневу выгодно отдавать весь газ, полученный от "Газпрома", Тирасполю, чтобы в обмен получать электроэнергию.

"Экономически выгодно отдавать весь объем газа, поставляемый "Газпромом", на левый берег в обмен на достаточное количество электроэнергии для правого берега. Все расчеты показывают, что это лучшее решение с экономической точки зрения", — сказано в его в Telegram-канале. Молдавский премьер оценила, на сколько стране хватит запасов газа

По словам вице-премьера, на закупку электроэнергии в ЕС пришлось бы потратить 81,6 миллиона евро. Использование газа от "Газпрома" вместо альтернативных источников дает Кишиневу сэкономить лишь 55,2 миллиона долларов. Спыну признает, что эти подсчеты приблизительны, поскольку пока сложно прогнозировать точную эволюцию цен.

"Принимаемые решения преследуют только одну цель: сохранить подключение страны к электричеству, газу, теплу и иметь максимально низкий тариф. Правобережье ничего не будет платить за газ, поставленный "Газпромом", а будет платить только за электроэнергию", — добавил Спыну.

Также он заверил, что "Молдовагаз" сможет в установленные сроки выплатить "Газпрому" все положенные деньги за поставки газа.

На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней. Власти опасались повторения подобных ситуаций.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.