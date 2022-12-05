МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России в 2022 году может составить 1,5-2%, увеличившись с 1% в 2021 году, рассказал замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. В США назвали криптовалюту потенциальной угрозой нацбезопасности страны

"Сейчас мы видим, что доля в энергопотреблении майнинга по результатам 2021 года порядка 1% от общего электропотребления. Это достаточно большая величина. В 2022 году, я думаю, она будет больше. Посмотрим, подведем итоги — может быть, подойдет к 1,5%-2%", — сказал он в ходе конференции РБК "Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы".

Сниккарс добавил, что передовиками по объемам потребления электроэнергии майнерами выступают Иркутская область и Красноярский край.

По словам замминистра, основная проблема майнинга криптовалюты физическими лицами заключается в том, что из-за более дешевой стоимости электроэнергии в некоторых регионах наблюдается серьезный рост энергопотребления, который не всегда покрывается техническими возможностями.

В ноябре в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. По подсчетам компании, сейчас общий профицит электроэнергии в наиболее подходящих для майнинга регионах России превышает 5,7 Гвт (разница между объемом генерации и потреблением внутри региона), при этом в 2021 году на добычу биткоина на территории страны было задействовано 1,2–1,3 ГВт.