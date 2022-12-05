МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на московских АЗС за неделю с 28 ноября по 5 декабря выросла на 26 копеек, до 57,11 рубля за литр, вдвое замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Дизель на АЗС Москвы подорожал за четвертую неделю ноября

На предыдущей неделе дизель подорожал на московских заправках почти на 50 копеек, а до этого — более чем на рубль за неделю.

Средняя стоимость бензина Аи-92 за отчетную неделю замерла на уровне прошлой недели — 47,98 рубля за литр. Цена Аи-95 и Аи-100 выросла на 1 копейку, до 53,19 и 63,08 рубля соответственно.

Дизель подорожал на пяти из восьми сетей АЗС, по которым произведен расчет. Это заправки "Роснефти", "Татнефти", "Лукойла" (под собственным брендом и бредом ЕКА), "Нефтьмагистрали". Бензин вырос в цене у "Транс-АЗС" и "Татнефти". Причем у "Татнефти" подорожали все марки, кроме Аи-92, которая на минувшей неделе стала дешевле.

Цены на дизельное топливо на заправках в России ускорили темпы роста этой осенью, с начала года к концу ноября его стоимость выросла на 6,4% при инфляции 11,07%. Бензин дорожал значительно более медленными темпами — в среднем на 0,9%. Минэнерго РФ объясняло в ноябре, что рост розничных цен на дизель обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее.