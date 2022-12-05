МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года вырос на 23%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Италия нуждается в российском газе, заявили в Минэнерго страны

"Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 11 месяцев вырос на 23%", — сказал он.

В начале сентября Шульгинов рассказывал, что Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию на 19-20%.

Российский оператор "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам 2021 года экспорт составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов.