МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Проект строительства с участием РФ АЭС "Пакш-2" в Венгрии прошел важный этап: венгерская сторона выдала машиностроительным предприятиям российской атомной отрасли сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования будущих энергоблоков, сообщила пресс-служба холдинга "Атомэнергомаш" (дивизион "Росатома" в области машиностроения). Россия и Венгрия ускорят работу над строительством АЭС "Пакш – 2"

Венгерская аудиторская группа ЗАО АЭС "Пакш-2" совместно с представителями Венгерского ведомства по атомной энергии провели оценку ядерной квалификации производственных филиалов входящей в "Атомэнергомаш" компании "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (Волгодонск, Ленинградская область), "Петрозаводскмаш" (Петрозаводск), "Ижора" и "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (оба — Санкт-Петербург). Комиссия посетила все три площадки конструкторского бюро: офисную и производственные – на территории Кировского завода и в городе Сосновый Бор Ленинградской области, включая стендово-испытательный комплекс.

"Проверка проводилась на соответствие предприятий требованиям к системе менеджмента качества, требованиям проекта и венгерского атомного надзора по программе обеспечения качества при разработке и изготовлении оборудования для проекта АЭС "Пакш-2", — отмечается в сообщении.

В течение двух недель аудиторы подробно оценили документацию системы менеджмента качества и связанные с ней процедуры, технической и производственной документацией, проанализировали производственную всю цепочку изготовления оборудования проекта АЭС "Пакш-2" от этапа входного контроля основных и сварочных материалов до упаковки и отгрузки готовой продукции.

"По окончании аудита комиссия отметила высокий уровень развития и организации производства, а также прозрачность и эффективность процессов и контроля качества на каждом этапе изготовления оборудования… По результатам аудита было принято решение выдать предприятиям сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования, что является важной вехой в реализации проекта АЭС "Пакш-2", — говорится в пресс-релизе.

"Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".

Строительство АЭС "Пакш-2" планируется начать осенью 2023 года, сообщалось ранее. Ожидается, что станция начнет работать в 2030 году.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.