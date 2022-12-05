МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Гендиректор BP Бернард Луни рассчитывает, что в будущем бизнесы, снижающие выбросы углекислого газа, перейдут на водород. Власти крупных экономик сейчас вкладывают средства в развитие этого вида топлива с целью отказа от использования углеводородов. В ЕК посчитали, сколько средств нужно для достижения целей по выбросам СО2

У водорода с низкими выбросами углекислого газа уже есть много поклонников. По прогнозам, это топливо сыграет важную роль в сокращении выбросов парниковых газов от тяжелой промышленности и некоторых видов транспорта.

Однако производство водорода недешево, и зачастую для конкурирования с ископаемыми видами топлива ему требуется поддержка государства.

К примеру, в США Законом о сокращении инфляции, принятом при Джо Байдене и предполагающем расходы на 430 млрд долларов, предусмотрены значительный льготы для производства водорода.

BP мгновенно отреагировала и уже набросала первые планы разработки крупного центра по производству водорода со сниженными выбросами углекислого газа на базе перерабатывающего комплекса в Уайтинге, Индиана. Об этом Reuters рассказала Томека Маклеод, недавно назначенная директором BP по водородному бизнесу в США.

Луни, вступая в должность почти три года назад, пообещал преобразовать BP и сократить выбросы углекислого газа за счет снижения добычи нефти и газа и развития бизнеса возобновляемых источников. Он должен поделиться с инвесторами новостями на этот счет 7 февраля.

Источник в BP рассказал Reuters, что водороду будет отведена важная роль, как и морским ветровым установкам.

BP провела реструктуризацию, создав специализированное водородное подразделение во главе с Фелипе Арбелаесом, на которого работает 150 сотрудников. Компания сделала несколько инвестиций в крупные водородные проекты, в том числе в Австралии, Европе и Великобритании.

Компания также сказала Reuters, что рассматривает возможность получения экологичного водорода в Омане, а также анализирует варианты проектов в Мавритании.

Согласно источникам, расходы BP на низкоуглеродный водород все еще невелики, но по мере развития проектов ожидается их рост к концу десятилетия до сотен миллионов долларов.

По подсчетам Reuters, BP в 2022 году потратила на бизнесы со сниженными выбросами углекислого газа около четверти от бюджета, равного 15,5 млрд долларов, если учесть покупку американского производителя биогаза Archaea за 4,1 млрд долларов.