БЕРЛИН, 5 дек — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек отправился в четырехдневную поездку в южную Африку, где, в частности, посетил бывшую германскую колонию Намибию, чтобы провести переговоры о поставках энергоресурсов, декарбонизации и наращивании бизнеса, сообщает в понедельник пресс-служба его ведомства. СМИ раскрыли, сколько ФРГ потратит на борьбу с энергокризисом в 2023 году

"Поездка посвящена планам правительства Германии по декарбонизации и диверсификации, а также различным геополитическим вызовам и возможностям, которые ясно прослеживаются в регионе Чёрной Африки к югу от Сахары", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства экономики ФРГ.

Центральными темами, которые будут обсуждаться на сегодняшней встрече с президентом Намибии Хаге Гейнгом в столице Виндхук, а позднее и на встрече с главой правительства Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафоса, станут глобальный энергетический переход, декарбонизация и диверсификация.

Также Хабек со вторника примет участие в афро-германском саммите бизнеса "German-African Business Summit" (GABS), который с 6 декабря будет проходить в Йоханнесбурге, ЮАР.

"Африканские страны являются важными партнерами в области диверсификации наших производственно-сбытовых цепочек и декарбонизации глобальных энергетических систем. Это имеет огромное значение ввиду климатического кризиса, который особенно ощущается на юге Африки. И в то же время здесь же лежат и некоторые ответы: с помощью солнечной энергии и энергии ветра имеется большое количество возобновляемых ресурсов, которые необходимо использовать", — приводит пресс-служба слова Хабека.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.