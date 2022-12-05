Глава минэкономики ФРГ Хабек обсудит диверсификацию энергопоставок с африканскими лидерами
БЕРЛИН, 5 дек — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек отправился в четырехдневную поездку в южную Африку, где, в частности, посетил бывшую германскую колонию Намибию, чтобы провести переговоры о поставках энергоресурсов, декарбонизации и наращивании бизнеса, сообщает в понедельник пресс-служба его ведомства.
"Поездка посвящена планам правительства Германии по декарбонизации и диверсификации, а также различным геополитическим вызовам и возможностям, которые ясно прослеживаются в регионе Чёрной Африки к югу от Сахары", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства экономики ФРГ.
Центральными темами, которые будут обсуждаться на сегодняшней встрече с президентом Намибии Хаге Гейнгом в столице Виндхук, а позднее и на встрече с главой правительства Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафоса, станут глобальный энергетический переход, декарбонизация и диверсификация.
Также Хабек со вторника примет участие в афро-германском саммите бизнеса "German-African Business Summit" (GABS), который с 6 декабря будет проходить в Йоханнесбурге, ЮАР.
"Африканские страны являются важными партнерами в области диверсификации наших производственно-сбытовых цепочек и декарбонизации глобальных энергетических систем. Это имеет огромное значение ввиду климатического кризиса, который особенно ощущается на юге Африки. И в то же время здесь же лежат и некоторые ответы: с помощью солнечной энергии и энергии ветра имеется большое количество возобновляемых ресурсов, которые необходимо использовать", — приводит пресс-служба слова Хабека.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
https://1prime.ru/energy/20221205/839061933.html