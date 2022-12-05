АНКАРА, 5 дек — ПРАЙМ. Проблем с газом и электричеством в текущую зиму в Турции не ожидается, хоть цена на газ из РФ и выросла, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Годовая инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года

"Инфляция в Турции высокая. Цены на энергоносители также выросли. Цена закупаемого нами российского газа выросла в 3-4 раза", — сказал глава турецкой дипломатии, выступая на конференции по внешней политике страны.

"Несмотря на всю поддержку правительства, я знаю, что у вас есть некоторые жалобы на цены. Но спрашиваю у сидящих в зале: среди вас есть те, кто обеспокоен тем, что у него будут проблемы с газом и электричеством в предстоящую зиму? Нет, потому что это результат нашей стратегической политики", — добавил он.

Россия покрывает около 44% потребности Турции в газе.

В начале ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщал, что Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и намерена активизировать работу в этом направлении.

Он также добавлял, что Анкара и Москва ведут технические работы по вопросу торговли, в том числе в энергетической сфере, в национальных валютах.

В октябре агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявлял РИА Новости источник в Анкаре.