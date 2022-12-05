ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. США после введения предельной цены на закупку российской нефти сделают все в координации со своими европейскими партнерами, чтобы сохранить стабильность на мировом рынке энергоносителей, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Лавров призвал США отменить незаконные антииранские санкции

"Мы не станем спекулировать на тему того, что может произойти, если Россия примет решение (прекратить поставки нефти после введения ценового потолка — ред.). Что я могу сказать, так это то, что мы в координации с нашими европейскими партнерами сделаем все, чтобы обеспечить стабильность на рынке энергносителей", — сказал Кирби в ходе брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос прессы о том, намерены ли в Вашингтоне помочь странам Европы, если Россия после введения ценового потолка Запада откажется поставлять свою нефть прибегнувшим к такой политике странам.

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.