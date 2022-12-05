КАИР, 5 дек — ПРАЙМ. Заседающее в Триполи правительство Ливии во главе с премьером Абдельхамидом Дбейбой заявило в понедельник о снятии форс-мажора с операций по геологоразведке на нефтяных месторождениях страны. В Ливии вычислили объем нефтедобычи, необходимый для экономического сдвига

"Правительство национального единства (ПНЕ) объявляет для международных нефтегазовых компаний, с которыми Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заключила соглашения о геологоразведке и добыче нефти и газа в Ливии, о снятии форс-мажора, ранее наложенного корпорацией, и приветствует возобновление работы компаний в стране", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

ПНЕ отметило, что готово предоставить всю необходимую поддержку компаниям для их возвращения в Ливию и возобновления деятельности.

Отмечается, что решение принято после "объективной оценки ситуации с безопасностью, начавшей значительно улучшаться", вследствие чего были возобновлены работы по бурению в "регионах, где такая деятельность была затруднена".

Итальянская Eni и британская BP достигли соглашения с ливийскими властями о разработке газовых шельфовых месторождений страны, речь идет о десятках триллионов кубометров газа. Глава NOC Фархат Бенгдара говорил в октябре, что корпорация достигла соглашения с итальянской Eni и британской BP о разработке газовых шельфовых месторождений страны, речь идет о десятках триллионов кубометров газа. По словам Бенгдары, подтвержденные запасы газа в стране превышают 80 триллионов кубометров.

По его словам, корпорация планирует увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки в течение трех-пяти лет.

Национальная нефтяная корпорация Ливии в июле сообщила, что восстанавливает экспорт нефти после снятия форс-мажора и смены главы компании.

Ранее главы конкурирующих законодательных органов Ливии договорились об объединении исполнительной власти в стране до конца этого года.

В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Однако действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.